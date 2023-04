Paulo Vieira acusa fãs de Amanda de racismo contra roteirista: “vale tudo para defender um participante?"

Humorista e apresentador do Big Terapia, Vieira afirmou que Nathália Cruz, roteirista da Globo, sofreu ataques racistas e misóginos por parte dos fãs de Amanda Meirelles, do BBB23 edit

247 - O humorista Paulo Vieira, apresentador do quadro Big Terapia do BBB, reagiu aos ataques de fãs da médica Amanda Meirelles, uma das confinadas do reality Big Brother Brasil 23. Nesta segunda-feira (10), Vieira disse em seu perfil que a roteirista da TV Globo Nathália Cruz está sofrendo ataques racistas e misóginos por parte dos fãs de Amanda e Cara de Sapato, mais conhecidos como Docshoes.

“Parte da torcida fanática daquela moça lá está covardemente atacando a minha roteirista @nathalia_cm da maneira mais baixa possível. Misoginia, racismo… vale tudo pra defender um participante de realityshoe?”, disparou o comediante.

Vieira defendeu a colega e disse que os fãs “perderam a mão” nos comentários na internet. “Não existe cancelar Nathalia Cruz, não existe ‘vamos marcar fulano pra ver se ela perde o emprego’, não existe. Pra derrubar ela, tem que me derrubar primeiro… TENTEM. Prestem mais atenção em com quem vocês estão falando, nem todo mundo tem a casca que eu tenho. Te amo Nath”, escreveu.

“Nath é uma mulher trabalhadora, TALENTOSA, esse é o primeiro trabalho dela depois do filho (Joaquim) nascer. Sabe o que é isso na cabeça de uma mulher? Deixar o filho sozinho pela primeira vez e ir trabalhar? Eu não sei, mas vejo”, completou.

De acordo com reportagem do Metrópoles, os ataques racistas foram uma ‘reação’ dos fãs da sister que não gostaram das piadas feitas pelo humorista envolvendo Amanda.

— PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 10, 2023

