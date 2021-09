"Pedido de desculpas não inocenta criminoso", diz Ascânio Seleme

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, Ascânio Seleme, um dos principais porta-vozes da família Marinho, afirma que apesar da “carta de desculpas” divulgada por Jair Bolsonaro, a sua “retórica antidemocrática passou do limite”. “O correto a se fazer, a solução definitiva, será processar, julgar e afastar Bolsonaro das suas funções, além de cassar por oito anos os seus direitos políticos. Pedido de desculpas não inocenta criminoso. E Bolsonaro cometeu mais de um crime no dia 7 de setembro”, destaca.

“É tolice imaginar que Bolsonaro parou, que não vai recrudescer. Na primeira live pediu “uns dois dias” aos fanáticos que o seguem e voltou a atacar a urna eletrônica. O presidente não sabe fazer outra coisa. Ele não resistirá. De outro modo, como vai continuar manipulando seus zé trovões? Como vai olhar nos olhos dos três zerinhos? Aliás, um dos objetivos da ira presidencial contra Alexandre de Moraes era exatamente por medo de ver preso um dos seus filhos. E como se explicará aos weintraubs, damares e olavos da sua entourage?”, questiona o colunista.

Para ele, “Bolsonaro fez o maior cavalo de pau da política nacional porque percebeu que perdeu o controle da situação. Fora o impeachment, não havia alternativa a não ser o recuo dramático”. “O necessário é impedi-lo de voltar à carga contra as instituições. O caminho é um só, seu impeachment e a destituição de seus direitos políticos. Um homem grotesco, intolerante e estúpido como Jair Bolsonaro não merece fazer política no Brasil. E o Brasil não merece castigo tamanho”, diz o jornalista.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE