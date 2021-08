Pedido de impeachment de Bolsonaro contra Moraes atiça "alucinados" para o 7 de Setembro, opina Cantanhêde

247 - "Junto com a radicalização, o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e a resistência vigorosa do Supremo às ameaças ao nosso 7 de Setembro, um mal se alastra pelo Brasil como erva daninha, ou como a variante Delta: o negacionismo, ou terraplanismo, que mistura ideologia, ignorância, crença cega e má fé, arrastando milhões de ovelhas fiéis e incautas para o lado errado da história", escreve Eliane Cantanhêde no Estado de S.Paulo.

Segundo a jornalista, a eles "se unem alucinados que incitam a população a invadir o STF, ameaçar os ministros, bloquear estradas e parar o país" e Bolsonaro "reage ao real risco de derrota em 2022 atacando as urnas eletrônicas e o atual e o futuro presidentes do TSE, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes".

"Bolsonaro sabe que o impeachment de Moraes não vai dar em nada, mas o objetivo é outro: incendiar os Sergios Reis e os Ottonis de Paula para o 7 de Setembro deixar de ser saudação à Pátria e virar adoração ao mito", conclui.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





PUBLICIDADE