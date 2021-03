Pedro Cardoso declara apoio a Lula: É preciso que o fascismo perca o poder”

Portal Forum - O ator Pedro Cardoso usou as suas redes sociais para afirmar que não é “um adorador de Lula, mas também não lhe tenho repulsa ou ódio”.

“Arrancar pelo voto o fascismo bolsanariano do executivo e melhorar o parlamento é o único caminho pacifico para o futuro. E quais pessoas serão capazes de comover a população? Quem a população entende por líder? Lula, me parece ser a resposta. Então, eu trabalharei pela eleição dele”, declarou Cardoso.

Cardoso, em um texto onde critica o poder como um todo, afirma que “é preciso que o fascismo perca o poder para que eu possa, então, democraticamente, fazer oposição a todo o poder”.

Por fim, Cardoso afirma que vai eleger Lula para ser oposição no dia seguinte. “Votarei em Lula para fazer-lhe oposição; não pessoal, mas genérica. Eu me oponho a tudo menos ao que me admita como oposição. E Lula sei que me admitirá. O fascismo bolsonariano, nunca”.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.