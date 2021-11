Pela pesquisa Ipespe, 70% dos brasileiros seriam "radicais", diz Mônica Bergamo ao questionar a lógica da terceira via

A pesquisa Ipespe mostra o ex-presidente Lula com 42% das intenções de voto e Jair Bolsonaro com 28%. “Se raciocinarmos de acordo com determinadas narrativas, 70% dos brasileiros são, portanto, ‘radicais’. Outros 10% ainda não sabem em quem votar, ou votam nulo e branco. Sobrariam 20% de moderados”, destacou a jornalista Mônica Bergamo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A jornalista Mônica Bergamo, nas redes sociais, questionou a lógica dos defensores da terceira via, segundo a qual tanto os apoiadores do ex-presidente Lula (PT), quanto os apoiadores de Jair Bolsonaro seriam radicais.

“Pesquisa Ipespe: Lula, 42%; Bolsonaro, 28%. Se raciocinarmos de acordo com determinadas narrativas, 70% dos brasileiros são, portanto, ‘radicais’. Outros 10% ainda não sabem em quem votar, ou votam nulo e branco. Sobrariam 20% de moderados”, diz Bergamo no Twitter.

Pesquisa Ipespe: Lula, 42%; Bolsonaro, 28%. Se raciocinarmos de acordo com determinadas narrativas, 70% dos brasileiros são, portanto, "radicais". Outros 10% ainda não sabem em quem votar, ou votam nulo e branco. Sobrariam 20% de moderados...https://t.co/LPTGv3HmZJ PUBLICIDADE November 3, 2021

Rede Brasil Atual - Pesquisa da XP-Ipespe divulgada nesta quarta-feira (3) indica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganharia em todos os cenários em um eventual segundo turno nas eleições de 2022. Ele varia entre 41% e 42% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, por sua vez, tem de 25% a 28% nos cenários pesquisados e perderia para todos os candidatos indicados pelo Ipespe, também num eventual segundo turno. Os dados foram publicados pelo jornal Valor Econômico.

Em um cenário espontâneo, ou seja, sem mostrar opções, Lula tem 31% dos votos, Bolsonaro 24% e Ciro Gomes (PDT), 3%. Sergio Moro, João Doria (PSDB), Luiz Henrique Mandetta (DEM), Eduardo Leite (PSDB) e Datena, somados, chegam a 4% das intenções de voto. Outros 30% não sabem ou não responderam e 8% afirmam que votariam em branco ou nulo. Já quando apresentadas as opções, em um primeiro panorama, Lula tem 42%, seguido do atual presidente, com 28%, e Ciro, com 11%. Os outros três candidatos somados não chegam a 9%.

No segundo cenário, sem João Doria e incluindo Eduardo Leite (PSDB), Simone Tebet (MDB), Sergio Moro, Datena e Alessandro Vieira (Cidadania), Lula aparece com 41% e Bolsonaro, 25%. Ciro vem em seguida, com 9%, à frente de Moro, com 8%. Os demais não passam de 3%.

PUBLICIDADE

Segundo turno

Na simulação do Ipespe de um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista sai na frente, com 50% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 32%. Na mesma pesquisa feita em março de 2021, Lula tinha 40% das intenções de voto e Bolsonaro, 41%.

Já em um cenário entre Lula e Sergio Moro, os percentuais são 52% contra 34%. Em um segundo turno entre Lula e Ciro, o petista venceria com 49% contra 29%. Nos outros dois cenários, contra os tucanos Doria e Leite, Lula também ganharia: 51% contra 23% e 50% contra 22%, respectivamente.

Desaprovação a Bolsonaro

Também foram questionados eventuais segundos turnos somente com Bolsonaro. Nesses casos, ele perderia a disputa para todos. Contra Ciro Gomes, o pedetista tem 44% das intenções de voto, enquanto o atual presidente apenas 34%. Já João Doria aparece com 40%, contra 35% de Bolsonaro. Por fim, Eduardo Leite teria 37% dos votos, contra 34% do atual presidente.

PUBLICIDADE

A avaliação negativa do governo de Jair Bolsonaro atingiu o segundo maior percentual desde 2019. Dos entrevistados, 54% afirmam que a gestão é “ruim ou péssima”. Para 20% é “regular” e para outros 24% é “ótima ou boa”.

Com o valor dos combustíveis nas alturas e uma inflação galopante, 67% dos entrevistados afirmam que a economia está no caminho errado, uma alta de 3% em relação ao mês anterior.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE