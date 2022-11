Pelé 'sujo': Suzana Vieira comete várias gafes ao comentar Copa e viraliza

Apoie o 247

ICL

247 - A atriz Susana Vieira, 80, foi convidada para participar do programa Central da Copa na noite desta terça-feira (22), e apresentou a atração ao lado de Jojo Todynho, Alex Escobar e Fred Guedes. Apesar de o assunto da atração ser a Copa do Mundo, a artista chamou atenção nas redes sociais e gerou diversos comentários sobre suas falas. As informações são do portal F5.

A atriz já começou dizendo que achava o ex-jogador argentino Maradona "bruto" e o rei do futebol Pelé "sujo". "Você entende quando eu falo de sujeira? São os tais dos carrinhos, que hoje em dia a gente conhece tanto. Hoje em dia a gente joga um futebol muito mais educado", concluiu.

Em certo momento do programa, Jojo Todynho questionou os apresentadores sobre as regras de um impedimento e o que o ocasiona. Em seguida, Susana disparou: "Eu ia te perguntar isso, porque como eu achei que você já sabia tudo, achei que era melhor não dar esse vexame".

Durante um quadro chamado Copa Aleatória, Susana também confundiu o time do jogador Fred e ainda disse estar "dando em cima" do atleta. "Quase levei um soco do Fred, mas é porque eu estava dando em cima dele. Eu achei que ele era Flamengo", disse a artista sobre o jogador do Fluminense.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.