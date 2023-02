Pequim sedia Fórum da Cúpula da Comunidade Midiática do Cinturão e Rota 2023

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Fórum da Cúpula da Comunidade Midiática do Cinturão e Rota 2023 foi realizado nesta terça-feira (14), em Pequim, com a participação de mais de 120 representantes de 54 influentes organizações midiáticas de 33 países e regiões.

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do Grupo de Mídia da China (CMG), Shen Haixiong, disse, em seu discurso, que a construção conjunta de alta qualidade do Cinturão e Rota tornou-se uma plataforma eficaz para aprofundar a cooperação internacional e um caminho importante para a construção coletiva de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Os meios de comunicação de todos os países devem desempenhar ativamente seus deveres e missões, desenvolver os valores comuns de toda a humanidade, impulsionar ativamente a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade e continuar liberando a poderosa dinâmica da ciência e tecnologia.

Os participantes afirmaram que a Comunidade de Televisão da Rota da Seda é essencial para expandir a cooperação internacional e o benefício mútuo entre os meios de comunicação. Todos os membros vão melhorar conjuntamente a compreensão mútua entre os diferentes países e povos e transmitir a bela perspetiva do desenvolvimento harmonioso da humanidade.

