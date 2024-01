Perfis nas redes sociais cobram operação contra Augusto Heleno

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Perfis nas redes sociais cobraram mais explicações do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, que negou envolvimento em um esquema de espionagem ilegal feita pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Jair Bolsonaro (PL). Usuários fizeram as cobranças após uma operação da Polícia Federal apreender um celular do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos).

Um internauta escreveu: "não existe ABIN paralela, o que existe é uma agência de inteligência de Estado a fazer trabalho sujo e servir aos interesses pessoais do bolsonarismo fascista". "Quero mesmo saber quando a #PF vai visitar o canalha do general Heleno, conspirador e golpista?".

continua após o anúncio

"Gravíssimo!", postou o deputado federal Nilton Tatto (PT-SP) na rede social X. "Ao que parece, Bolsonaro e Alexandre Ramagem, provavelmente com participação do general Heleno, entre outros, montaram uma espécie de gestapo visando a espionagem e perseguição de alvos como juízes, políticos, professores, jornalistas, sindicalistas...".

De acordo com as investigações, Abin tentou favorecer familiares de Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes também lembrou que a Abin foi usada na gestão bolsonarista para monitorar o caso Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018. Cerca de 30 mil pessoas foram monitoradas, informou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no começo do mês.

continua após o anúncio

Não existe ABIN paralela, o que existe é uma agência de inteligência de Estado a fazer trabalho sujo e servir aos interesses pessoais do bolsonarismo fascista.



Quero mesmo saber quando a #PF vai visitar o canalha do general Heleno, conspirador e golpista?#CARLUXONACADEIA pic.twitter.com/KgELZZqUIS — Carlos Hortmann 🇩🇪🇧🇷🇵🇹 (@CarlosHortmann) January 29, 2024

continua após o anúncio

!PERGUNTAR NÃO OFENDE!

Por onde anda "HELENO DE TROIA"? pic.twitter.com/9IYULN6x4A — LIPRECHAU💎 (@liprechau) January 29, 2024

continua após o anúncio

GRAVÍSSIMO!

Ao que parece, Bolsonaro e Alexandre Ramagem, provavelmente com participação do general Heleno, entre outros, montaram uma espécie de gestapo visando a espionagem e perseguição de alvos como juízes, políticos, professores, jornalistas, sindicalistas... pic.twitter.com/8Zqs4COiok — Nilto Tatto 🍀 na reconstrução do Brasil 🇧🇷 (@NiltoTatto) January 25, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: