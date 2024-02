Perfis nas redes sociais detonam Nikolas Ferreira, denunciado ao MP por desestimular a vacinação infantil

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Internautas repercutiram a informação de que o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) foi denunciado ao Ministério Público após ser acusado de desestimular a vacinação infantil contra a Covid-19.

Conselho Municipal de Juventude em Belo Horizonte, Pedro Rousseff anunciou que fez a denúncia. "Ser anti-vacina não é só anti-ciência, mas criminoso e eles agora vão responder judicialmente por isso", escreveu.

continua após o anúncio

Perfis nas redes sociais também destacaram que o senador Cleitinho (Republicanos-MG) e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também foram alvos das acusações no MP. "Mais um processo nas costas do deputado extremista, apelidado de chupetinha nas redes sociais", afirmou um internauta.

ATENÇÃO: o Nikolas Ferreira, o senador Cleitinho e o Romeu Zema acabaram de ser DENUNCIADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO por realizarem discurso antivacina. Mais um processo nas costas do deputado extremista, apelidado de chupetinha nas redes sociais. pic.twitter.com/QUlf3qnZ2c continua após o anúncio February 5, 2024

Acabei de protocolar uma DENÚNCIA no MP CONTRA o Zema, Cleitinho e Nikolas pelas suas falas que desincentivavam a vacinação infantil.



Ser anti-vacina não é só anti-ciência, mas CRIMINOSO e eles agora vão responder judicialmente por isso pic.twitter.com/gM7lusSGuz continua após o anúncio February 5, 2024

🚨URGENTE: O Deputado Federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o Senador Cleitinho (REP-MG) e o Governador Romeu Zema (NOVO-MG) acabam de ser denunciados ao Ministério Público. O motivo? O discurso sobre a vacinação infantil realizado ontem nas redes sociais dos três! Parabéns pela… pic.twitter.com/Y44rYwHbXV continua após o anúncio February 5, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: