Perfis nas redes sociais detonam Sergio Moro: 'queria ir para o STF, mas vai chegar à Corte na condição de réu'

247 - Internautas detonaram o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli abrir um inquérito com o objetivo de apurar as ilegalidades cometidas pelo congressista quando era juiz da Operação Lava Jato. O STF já havia declarado o ex-magistrado suspeito, em 2021.

De acordo com o presidente do Sebrae, Décio Lima, o ex-juiz "queria chegar ao STF, mas o fará na condição de réu". "O ministro Dias Toffoli determinou abertura de inquérito para apurar os possíveis crimes de fraude processual, concussão, organização criminosa na delação do ex-deputado Tony Garcia, considerada embrião da Lava Jato".

Ao comentar sobre a decisão do Supremo, o jornalista Joaquim de Carvalho afirmou que foi "uma vitória pessoal de Tony Garcia e institucional da mídia independente, particularmente do 247". "Como jornalista, me alegro de ter participado desse evento histórico".

O deputado federal Ivan Valente (Psol-SP) também comentou sobre o assunto. "Após pedidos da PF e da PGR, o STF determinou abertura de inquérito contra Sérgio Moro e procuradores ligados à Lava-Jato por crimes de coação, chantagem e constrangimento na origem da operação, ainda no início dos anos 2000. Não pode ficar impune!".

Mas é necessário registrar que muitos colegas, inclusive da mídia independente, tentaram descredibilizar a entrevista de Tony Garcia e o meu trabalho. O povo esteve sempre ao nosso lado, e é o q importa. A verdade venceu. Sempre vencerá. — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) January 15, 2024

Sergio Moro queria chegar ao STF, mas o fará na condição de réu. O ministro Dias Toffoli determinou abertura de inquérito para apurar os possíveis crimes de fraude processual, concussão, organização criminosa na delação do ex-deputado Tony Garcia, considerada embrião da Lava Jato — Décio Lima (@deciolimapt) January 15, 2024

URGENTE! Após pedidos da PF e da PGR, o STF determinou abertura de inquérito contra Sérgio Moro e procuradores ligados à Lava-Jato por crimes de coação, chantagem e constrangimento na origem da operação, ainda no início dos anos 2000. Não pode ficar impune! — Ivan Valente (@IvanValente) January 15, 2024

