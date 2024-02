Perfis nas redes sociais repercutem o título da Viradouro: 'deu uma surra histórica'

Apoie o 247

247 - Perfis nas redes sociais fizeram postagens nesta quarta-feira (14) em comemoração ao título da Viradouro, que foi campeã do Carnaval do Rio de Janeiro pela terceira vez.

O influenciador digital Felipe Neto comentou sobre o assunto. "A surra da Viradouro foi tão absurda que mesmo se ela perder 0,5 pt no recurso sobre a Comissão de Frente, continuará sendo a campeã. Histórico o desfile da Viradouro. Niterói em festa", escreveu o youtuber na rede social X.

O perfil do Mídia Ninja também repercutiu. "Viradouro vai levar para Niterói o troféu de campeã neste ano. A alvirrubra trouxe para Sapucaí a história do culto ao vodum serpente, que no Brasil se estabeleceu através da instalação de terreiros na Bahia pela sacerdotisa daomeana Ludovina Pessoa, dando origem ao candomblé Jeje".

February 14, 2024

A Viradouro é a grande campeã do Carnaval 2024.

Comemora, Niteroooi! 🔴⚪️

February 14, 2024

🏆🎊 É campeã! Unidos do Viradouro conquista o carnaval 2024 com um desfile espetacular, cheio de cor, fé, e magia. Uma vitória merecida que enche Niterói de orgulho. Viva a Viradouro! Viva Niterói! 🎉❤️ #Carnaval2024 #Campeã #Viradouro #VivaNiterói @gresuviradouro

February 14, 2024

