Perfis pró-Bolsonaro impulsionaram #ToffoliÉGay após fim de censura ao Porta Dos Fundos

O primeiro registro indica que a hashtag foi postada pela primeira vez no Twitter às 20h12. Quatro minutos depois, a hashtag começa a dar a partida. Dois tuítes de usuários diferentes, de direita e sem indicativos de serem robôs, usaram #ToffoliÉGay. Após esses dois tuítes que a hashtag passou a ser usada por perfis com mais de 10.000 seguidores edit

247 - Menos de uma hora após o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, derrubar a censura ao Especial de Natal do Porta dos Fundos, perfis que apoiam Jair Bolsonaro começaram a impulsionar a hashtag #ToffoliÉGay numa crítica à corte. A decisão do STF tornou-se pública às 19h20 da quinta-feira (9).

O primeiro registro indica que a hashtag foi postada pela primeira vez no Twitter às 20h12 numa conta com apenas 1.166 seguidores. Quatro minutos depois, a hashtag começa a dar a partida. Dois tuítes de usuários diferentes, de direita e sem indicativos de serem robôs, usaram #ToffoliÉGay.

Após esses dois tuítes que a hashtag passou a ser usada por perfis com mais de 10.000 seguidores. As informações foram publicadas no BuzzFeed News.

As crítica a Toffoli chegaram aos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta sexta (10).

Gilmar deve tá cutucando ele kkkkk

Viva o humor#ToffoliÉGay — Cernasenko (@Cernasenko) January 9, 2020

Não temos como ver se o mesmo está no sistema ou se é só sistemático. #ToffoliÉGay — Jcd (@JDepresbiteris) January 9, 2020

A tag #ToffoliEGay é uma crítica ao STF ter garantido a liberdade de expressão e mantido o especial do @portadosfundos no ar.



Ela tb mostra que o problema não era religião, não era mostrar Jesus, não era a "piada" com a fé.



O problema é só homofobia mesmo. — Thiago Camargo (@thiagocamargo) January 10, 2020

Assim como o Especial do Porta dos Fundos não ofende por insinuar que Jesus é gay, a tag #ToffoliEGay também não ofende ninguém.



Mas mostra bem a quinta série que é conservadorismo brasileiro. — maumau (@MaurilioBarbosa) January 10, 2020