Perito comprova que Globo plagiou música de vinheta muito famosa

Apoie o 247

ICL

247 - Processada por plagiar a música tema de abertura das transmissões ao vivo do Campeonato Brasileiro, a Globo sofreu uma derrota na última semana na ação movida pelos herdeiros do maestro José Hareton Salvanini, morto em 2006. Um perito nomeado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a emissora, de fato, usou a mesma composição do músico nos jogos de futebol sem ter autorização para isso. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A reportagem teve acesso ao laudo pericial, anexado ao processo no último dia 15. A guerra judicial, porém, ainda está longe de acabar. Agora, o juiz da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro precisa acatar a decisão técnica para condenar a Globo e, aí sim, definir um valor de indenização por danos morais e patrimoniais.

O laudo de cem páginas de Alexandre Hees de Negreiros, perito escolhido pelo Poder Judiciário e não de forma particular, indica "substantiva possibilidade de plágio", com a descrição dos instrumentos, ritmos e batidas semelhantes de uma música para outra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Constatou-se a derivação material, volumosa e significativa, decorrente do aproveitamento (parasitário ou por determinação funcional) de diversos elementos musicais suscetíveis à proteção presentes à obra originária 'Futebol Internacional' e característicos de sua existência, através de sua utilização não autorizada", concluiu o perito, que complementou: "Em segundo lugar, houve a reiterada recusa, pelo responsável pela derivação material, em atribuir a autoria dos trechos que aproveitou àquele que os criou, em lugar assumindo-os como próprios. E em terceiro e último lugar, evidenciaram-se diversas tentativas de dissimulação deste aproveitamento".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE