Pesquisa aponta que público não suporta Huck aos domingos e quer outro apresentador no lugar. Saiba qual

De acordo com os resultados de uma pesquisa inédita encomendada pelo NaTelinha, 51,9% dos entrevistados não aprovaram a escalação do apresentador

247 - Luciano Huck acaba de completar cinco meses à frente do Domingão, mas ainda não conquistou o público que era de Faustão. De acordo com os resultados de uma pesquisa inédita encomendada pelo portal NaTelinha ao Instituto ORBIS, realizada entre os dias 02 e 05 de fevereiro, 51,9% dos entrevistados não aprovaram a escalação do apresentador para os domingos.

Segundo a análise, a boa aceitação do marido de Angélica, que estreou o Domingão com Huck em 05 de setembro do ano passado, se dá apenas entre os mais jovens, os de menor poder aquisitivo e os moradores da região Nordeste. Foram entrevistadas 2.012 pessoas em todo o território nacional e a pesquisa foi dividida de forma proporcional em todos os estados. A margem de erro dos resultados é de 2,2%, com 95% de confiança. A amostragem foi realizada por telefone, via URA ativa, e coletada de forma automática.

Entre as mulheres, 51% também gostaram de Luciano Huck ter assumido o posto que Faustão deixou vago quando foi para a Band, enquanto 55% dos homens não curtiram a troca. Em relação à faixa etária, o único grupo com o qual o ex-Caldeirão teve mais de 50% de aprovação foram os mais jovens, com idade abaixo de 15 anos. 61,5% dos entrevistados dessa faixa estão gostando do desempenho de Huck no comando do Domingão. A maior rejeição do apresentador nesse quesito é entre as pessoas de 20 a 35 anos. 57,7% não concordam com a escolha feita pela Globo.

Já se tratando da divisão por renda, 62,2% dos mais ricos, que declararam ganhar mais de R$ 15 mil mensais, rejeitam o paulistano aos domingos. Na faixa dos que recebem entre R$ 5 e R$ 10 mil, a aprovação do comunicador é mais baixa ainda. Apenas 32,4 estão satisfeitos com a escalação. Porém, 51,5% dos entrevistados de menor poder aquisitivo curtem o novo programa de Luciano Huck. Assim como a região Nordeste, em que 59,7% das pessoas aprovam a atual empreitada do marido de Angélica. Se tratando dessa divisão, a região em que o apresentador tem menos apoio é a Norte, onde 60,8% dos entrevistados escolheria outro artista para assumir os domingos da emissora carioca.

