Pesquisa de mídia chinesa aponta que 81,7% dos internautas acreditam que EUA são ineficazes no combate à pandemia

Mídia chinesa começou no dia 10 de agosto a terceira rodada de pesquisas online sobre o desempenho dos EUA no combate à Covid-19 edit

Rádio Internacional da China - O think tank da rede chinesa CGTN começou no dia 10 de agosto a terceira rodada de pesquisas online nas plataformas virtuais Youtube, Twitter, Facebook e Contact, sobre o desempenho dos EUA no combate à Covid-19. A pesquisa foi disponibilizada em inglês, espanhol, francês, árabe e russo. Segundo os internautas, o governo dos EUA estava ocupado com as eleições e não tomou medidas eficazes para prevenir e controlar a pandemia. Os políticos americanos fizeram da riqueza um importante critério de sobrevivência.

Um participante dos EUA disse que ele estava acompanhando a evolução da pandemia desde o final de 2019. Naquela época, o governo dos EUA disse que a doença não era surpreendente e que não precisava se preocupar, o que levou às pessoas do país a não terem uma atitude séria para com a pandemia.

Um internauta de um país de língua espanhola apontou que os Estados Unidos se preocupam mais em manter a sua posição de liderança no mundo do que é realmente importante para o país – o seu povo. O povo americano está sendo esquecido.

Um internauta de um país árabe disse que os EUA é um país capitalista controlado por um pequeno grupo da elite e que se preocupam mais com dinheiro do que com a saúde dos seus cidadãos.

Nos resultados da pesquisa em francês, internautas disseram que os Estados Unidos são muito ricos, mas têm feito um péssimo trabalho no investimento da saúde pública para os pobres.

Na pesquisa, 81,7% dos internautas acreditam que o governo dos EUA é ineficaz no combate à pandemia, 72,3% acreditam que as minorias americanas não estão sendo tratadas com justiça. Além disso, 77,7% dos internautas acreditam que a repatriação de imigrantes ilegais contaminados por parte do governo dos EUA fez com que a Covid-19 se intensificasse nos países latino-americanos.

