Pesquisa Ipec enterra a terceira via, diz Miguel do Rosário

"Se ela já estava com um pé na cova, hoje o corpo inteiro parece estar dentro do buraco, recebendo substanciais quantidade de terra a cada novo levantamento", diz o jornalista edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - "A última pesquisa IPEC mostrou que os caminhos da terceira via estão ainda mais estreitos do que se pensava", analisa o jornalista Miguel do Rosário, editor do Cafezinho, em texto publicado nesta sexta-feira (24) sobre o levantamento que mostra a possibilidade real de vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno na eleição presidencial de 2022.

"Se ela já estava com um pé na cova, hoje o corpo inteiro parece estar dentro do buraco, recebendo substanciais quantidade de terra a cada novo levantamento", diz o jornalista.

Para Miguel do Rosário, "a única chance da terceira via seria a eliminação de Jair Bolsonaro do segundo turno. Essa possiblidade, todavia, ficou mais distante. As últimas pesquisas mostram a recuperação de Bolsonaro em setores sociais estratégicos".

PUBLICIDADE

Ele também destaca o baixo índice de eleitores indecisos atualmente. A terceira via, portanto, teria que "roubar" votos de outros candidatos, o que torna a tarefa mais difícil. "Seria muito mais fácil, para uma candidatura alternativa disposta a quebrar uma determinada polarização, convencer o eleitor indeciso. Se há poucos indecisos, porém, a campanha alternativa terá que mudar um voto já consolidado".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE