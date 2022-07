Pesquisa mostra que 67% das menções nas redes sociais sobre assassinato de petista foram em repúdio

Segundo a consultoria Quaest, o assassinato de Marcelo Arruda por um militante bolsonarista teve quase 500 mil menções no Twitter, no Instagram e no Facebook edit

247 - A consultoria Quaest informou que o assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, por um militante bolsonarista nesse domingo (10), em Foz do Iguaçu (PR), gerou mais de 446 mil menções nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook, entre 0h do último domingo e 17h desta segunda-feira (11). De acordo com os números, 67% das menções foram de repúdio ao crime e a Jair Bolsonaro (PL). A informação foi publicada nesta segunda pela coluna Sonar - A Escuta das Redes, no jornal O Globo.

Entre os trending topics, no Twitter, "assassinato de um pai de família" apresentou maior destaque. O termo "assassinato do tesoureiro" ficou em segundo lugar, com notícias e descrições do crime. Em terceiro, "simples fato" foi utilizado para descrever a falta de justificativa para o homicídio.

O Judiciário decretou a prisão preventiva do agente penitenciário Jorge José da Rocha Guaranho.

