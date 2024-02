Pesquisa Quaest aponta que Bolsonaro apanha nas redes, mas ainda tem apoio

Repercussão digital da Operação Tempus Veritatis foi significativa, sendo apenas superada pela observada no 8 de janeiro de 2023, com os atos terroristas bolsonaristas em Brasília edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Instituto Quaest Pesquisa divulgou dados reveladores sobre a repercussão digital da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (8). Os números evidenciam um intenso debate nas redes sociais, com forte polarização entre críticas e defesas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, alvos da investigação.

De acordo com o diretor do Instituto Quaest Pesquisa, Felipe Nunes, a repercussão digital da operação foi significativa, sendo apenas superada pela observada no 8 de janeiro de 2023, com os atos terroristas bolsonaristas em Brasília. Hoje, durante o dia, foram registradas 607 mil menções nas redes sociais, alcançando aproximadamente 56 milhões de contas.

continua após o anúncio

O destaque da análise recai sobre a divisão das postagens, com 58% delas sendo críticas a Bolsonaro, enquanto 42% apresentam defesas ao ex-presidente. Esses números refletem a polarização política que permeia o cenário nacional, com a direita construindo uma narrativa de perseguição política contra a oposição e Bolsonaro, com Alexandre de Moraes sendo o principal alvo das críticas.

2/ O mais impressionante é a reação das redes: 58% das postagens críticas a Bolsonaro, enquanto 42% são postagens em defesa do ex-presidente. pic.twitter.com/upsY0XStz0 continua após o anúncio February 8, 2024

Por outro lado, a esquerda celebra os desdobramentos da operação, expressando piadas e deboches sobre a investigação e os aliados militares de Bolsonaro. Esse comportamento revanchista é um dos elementos destacados pela pesquisa. O monitoramento realizado pelo Instituto Quaest Pesquisa ao longo do dia acompanhou a evolução do assunto nas redes sociais, sendo a última coleta de dados realizada às 18 horas.

4/ A esquerda festeja e comemora! Piadas e deboches de cunho revanchista sobre a investigação a Bolsonaro e aliados militares são elementos que se destacam. pic.twitter.com/o7ERzxCd1w continua após o anúncio February 8, 2024

É importante ressaltar que a operação deflagrada pela Polícia Federal teve como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, que enfrentam acusações de envolvimento em atividades golpistas. As prisões e medidas cautelares foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que apontou a comprovação de crimes contra a democracia e associação criminosa.

Os crimes investigados incluem tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de Direito, com o objetivo de obstruir a transição de governo para o presidente Lula, vencedor das eleições de 2022. O desfecho das investigações e julgamentos do STF será fundamental para determinar os desdobramentos desses eventos e a aplicação das respectivas penas.

continua após o anúncio

A Operação Tempus Veritatis cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, distribuídas em diversos estados do país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: