Pesquisador aponta que apoiadores de Bolsonaro estão “cada vez mais acuados” nas redes

Fórum - O pesquisador Pedro Barciela, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (IBPAD), divulgou nesta quarta-feira (3) em suas redes sociais um novo mapa de redes monitoradas por ele. Segundo o pesquisador, o bolsonarismo está perdendo espaço com as mobilizações que tem acontecido.

“Bolsonarismo cada vez mais acuado. O agrupamento laranja, antro do bolsonarismo no Twitter, marca cerca de 12% nas últimas 24 horas – após pico de menções envolvendo Bolsonaro nessa rede”, escreveu Barciela.

O pesquisador destaca o papel dos hackers do Anonymous nessas interações. “Interessante observar a movimentação do Anonymous, identificado com a cor azul escura dentro do grafo. Ele faz uma conexão muito interessante entre os atores políticos e uma rede não-política que se diverte comprando celulares no nome de Jair ou tentando filiá-lo ao PSOL”, escreveu.

