“Péssimo exemplo”, diz Datena sobre ida de Bolsonaro a protesto em meio à crise de coronavírus

Revista Fórum - Apresentador de TV e possível candidato à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (MDB) criticou a participação do presidente Jair Bolsonaro no ato deste domingo (15) no meio da pandemia de coronavírus, além de ser contra manifestações que atacam instituições. Para Datena, que é íntimo de Bolsonaro, atitude do presidente foi um “péssimo exemplo” e lhe causou espanto.

“Estou perplexo, até porque ele tem ainda testes para fazer [de coronavírus]. Ele está se colocando em risco, contrariou norma médica. É um péssimo exemplo contrariar ordem médica no meio de um surto”, disse Datena, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

