PF investiga Noblat por postagem sobre facada em Bolsonaro

O Ministro da Justiça, André Mendonça, pediu à PF investigações contra Ricardo Noblat por suposta incitação à violência contra Jair Bolsonaro. "Do jeito que vão as coisas, cuide-se Bolsonaro para que não apareça outro louco como o Adélio", escreveu o colunista edit

247 - O Ministro da Justiça, André Mendonça, pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito policial para investigar o jornalista Ricardo Noblat, da Veja, por uma publicação no Twitter sobre a facada em Jair Bolsonaro, que aconteceu durante a campanha eleitoral.

O titular da pasta acatou uma manifestação do deputado federal José Medeiros (Podemos-MT). De acordo com o parlamentar, um post do jornalista "sugere que as pessoas deem facadas no presidente".

"Do jeito que vão as coisas, cuide-se Bolsonaro para que não apareça outro louco como o Adélio", escreveu Noblat no Twitter no dia 27 de março.

Segundo a coluna de Rubens Valente, no portal UOL, Noblat disse ter feito "o comentário na sequência de um outro comentário que alguém tinha colocado".

"E eu interpretei como um sinal de ameaça. Eu só comentei aquele tuíte que tinha aparecido. Não estava instigando coisa nenhuma. Eu estava dizendo que tem louco para tudo", afirmou.

Aroeira

Noblat não é o único alvo das tentativas de censura do governo. Em junho, o ministro da Justiça anunciou investigação contra o cartunista Renato Aroeira por causa de uma charge em que uma cruz vermelha de um hospital é transformada em suástica, símbolo do nazismo.