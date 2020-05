Pichações em BH fazem ameaças de morte a jornalistas: ‘mate um por dia’

247 - O discurso de ataque com a imprensa e aos jornalistas de Jair Bolsonaro tem promovido uma escalada de violência contra profissionais da mídia. Após a agressão contra jornalistas durante ato em Brasília,ameaças de morte contra jornalistas foram pichadas em um tapume na esquina das avenidas Alfredo Balena e Francisco Sales, na região hospitalar de Belo Horizonte.

“Jornalista bom é morto” e “mate um jornalista por dia” são alguns dos dizeres.

De acordo com o site BHaz, a presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, Alessandra Mello, se deslocou até o local para registrar as pichações e registrar um boletim de ocorrência.

Para Alessandra, a ação criminosa faz parte de uma onda de ódio que tem ganhado força no país. “Isso é um completo absurdo. É o reflexo do que estamos vivendo na sociedade, uma escalada de violência contra jornalistas estimulada pelo presidente e seus seguidores, que atacam profissionais e descredibiliza a imprensa. Se continuar assim, uma hora, alguma coisa grave vai acabar acontecendo”, afirma Alessandra.

