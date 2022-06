Pirâmide que deu golpe de R$ 1,2 milhão em Sasha Meneghel fez 35 vítimas no Distrito Federal

Apoie o 247

Metrópoles - A empresa de investimentos alvo de processo movido por Sasha Meneghel, após a modelo ter sofrido golpe estimado em R$ 1,2 milhão, também deixou rastro de, pelo menos, 35 vítimas no Distrito Federal.

A modelo Sasha Meneghel e o cantor João Figueiredo, marido da jovem, movem processo na Justiça contra a empresa Rental Coins. A filha e o genro da apresentadora Xuxa Meneghel não conseguiram reaver o dinheiro investido e, por isso, ajuizaram a ação.

Agentes da empresa chegavam a anunciar as ofertas em cultos de igrejas evangélicas no DF para convencer investidores em potencial a aplicarem recursos nos criptoativos com a promessa de juros superiores ao praticado usualmente no mercado.

Leia a íntegra no Metrópoles .

