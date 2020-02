Planalto está apreensivo com reações do Congresso à indicação de Braga Netto

Ná uma preocupação de parte do Congresso com o fato de que todos os principais auxiliares de Bolsonaro serão agora militares: o general Augusto Heleno, do GSI, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Jorge Oliveira, que é policial militar e ocupa a Secretaria-Geral, além de Braga Netto na Casa Civil edit

247 - O Palácio do Planalto ficou apreensivo com as primeiras reações de parlamentares ao anúncio de Jair Bolsonaro, que nomeou o general Walter Souza Braga Netto para assumir a Casa Civil no lugar de Onyz Lorenzoni.

De acordo com informações da coluna de Mônica Bergamo, há uma preocupação de parte do Congresso com o fato de que todos os principais auxiliares de Bolsonaro serão agora militares: o general Augusto Heleno, do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Jorge Oliveira, que é policial militar e ocupa a Secretaria-Geral, além de Braga Netto.

"Além da hegemonia militar absoluta, há quem considere que um capitão, como é Bolsonaro, comandando tantos generais é a receita perfeita para conflitos futuros", diz a coluna.