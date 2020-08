PML: Merval começou a matar o herói Moro em sua coluna no Globo

“A coluna do Merval Pereira é um tapete para o voto de Celso de Mello. Sabemos que sua coerência o leva para votar a favor da condenação de Sergio Moro, mas a coluna reforça que não há nada demais em reconhecer a parcialidade do ex-juiz”, afirma o jornalista Paulo Moreira Leite. Assista a participação de PML no Bom Dia 247 edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom Dia 247 desta quinta-feira (6), afirmou que o artigo do jornalista Merval Pereira, uma das figuras mais influentes das organizações Globo, “é um tapete para o voto de Celso de Mello [ministro do STF]. Sabemos que sua coerência o leva para votar a favor da condenação de Sergio Moro, mas a coluna reforça que não há nada demais em reconhecer a parcialidade do ex-juiz”.

Em sua análise, PML refere-se à coluna de Merval publicada no jornal O Globo nesta quinta-feira, que tematiza sobre a hipótese da candidatura presidencial de Lula, em 2022, caso Moro seja mesmo declarado suspeito e imparcial pelo Supremo Tribunal Federal. A expectativa era a de que o ex-juiz da operação Lava Jato fosse julgado no segundo semestre, ainda com a presença do ministro Celso de Mello na turma que discutirá o caso. Ainda não se sabe, porém, quando o STF voltará a ter sessões presenciais.

Na visão de Moreira Leite, “quando Merval fala que Moro agiu de forma parcial com Lula, ele mata aquele herói que fazia tudo certinho, que foi duas vezes o homem do ano nas organizações Globo”.

De acordo com o jornalista, “por mais que a gente não acredita nas opiniões políticas da Globo, a opinião de Merval empurra o país para o lado certo, que é o do estado de direito, eleições livres em 2022 e o reconhecimento de que Lula foi perseguido”. “Estamos num túnel que poderá levar o Brasil para uma ditadura. Vivemos em um buraco que inclusive está devorando a Globo”, acrescentou.

“O Brasil está exausto de viver sufocado com o ambiente bolsonarista e começam a perceber o risco que representa Bolsonaro seguir como mandatário da nação, essa coluna do Merval representa esse sentimento”, concluiu Moreira Leite.

