Polícia desmente assalto a Thiago Rodrigues e mostra imagens de queda (video)

Com isso, a Polícia descartou a hipótese de assalto violento com cinco bandidos, como teria sido ventilado no início edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro desmentiu oficialmente qualquer hipótese de que Thiago Rodrigues tenha sido assaltado por cinco bandidos na semana passada, na capital fluminense. Imagens das câmeras de segurança obtidas pela Record neste domingo (18) mostram que o ator foi vítima de uma queda forte após sentar em uma barraca de feira. As autoridades ainda têm dúvida se houve furto depois do tombo. As informações são do portal Notícas da TV.

Rodrigues ainda não apresentou o seu celular pessoal, que sumiu. No Domingo Espetacular, as imagens evidenciam que a praça Santos Dumont, da Gávea, estava em dia de feira livre naquele momento e algumas barracas estavam montadas para receber fregueses.

O ator tentou sentar em uma delas, após uma amiga deixá-lo no local para que ele fosse embora para casa. O ex-Globo acaba não conseguindo e cai de costas com a cabeça no chão. A câmera de segurança mostra que não há espancamento e assalto. Alguns populares tentaram socorrê-lo imediatamente.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.