Políticos e internautas criticam espionagens. "Gestapo do Bolsonaro" fica entre os assuntos mais comentados nas redes

247 - Políticos e internautas destacaram a gravidade da espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) contra cerca de 30 mil pessoas durante o governo Jair Bolsonaro (PL), quando a Abin era comandada por Alexandre Ramagem. De acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a Abin também foi usada na gestão bolsonarista para monitorar o caso Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018.

Na rede social X, antigo Twitter, a expressão "Gestapo do Bolsonaro" chegou à seção Assuntos do Momento. Gestapo quer dizer Geheime Staatspolizei, a polícia secreta criada na Alemanha nazista.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) também lembrou que, de acordo com investigadores, a agência tentou favorecer familiares de Bolsonaro. "O esquema de espionagem ilegal da Abin durante o governo passado visava municiar de informações o senador Flávio Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, ambos filhos de Jair Bolsonaro. O absurdo é tamanho que a Abin teria produzido provas para favorecer Flávio Bolsonaro e Jair Renan. Passou da hora do ex-presidente ser preso".

Outro internauta escreveu: "rapaz! Flávio Bolsonaro se enrolou todo e acabou entregando o pai ao tentar explicar que Bolsonaro não confiava na Abin e por isso ele consultava uma equipe de inteligência não oficial, mas não era uma Abin paralela. Como assim? kkk".

O esquema de espionagem ilegal da Abin durante o governo passado visava municiar de informações o senador Flávio Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, ambos filhos de Jair Bolsonaro. O absurdo é tamanho que a a Abin teria produzido provas para favorecer Flávio… pic.twitter.com/mzYM0rShVH — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) January 25, 2024

Rapaz! Flávio Bolsonaro se enrolou todo e acabou entregando o pai ao tentar explicar que Bolsonaro não confiava na Abin e por isso ele consultava uma equipe de inteligência não oficial, mas não era uma Abin paralela.



GESTAPO DO BOLSONAROpic.twitter.com/5pA27C60lE — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) January 25, 2024

🚨URGENTE! A PF tem suspeitas de que a ABIN foi INSTRUMENTALIZADA pela família Bolsonaro para obterem informações de ADVERSÁRIOS políticos.



Já estão chamando de GESTAPO DO BOLSONARO! pic.twitter.com/aOxDw3Ikuy — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) January 25, 2024

1 Gustavo Bebianno, falou no início de 2020, pouco antes de morrer, sobre "Abin paralela" c/ conhecimento do general Heleno



2 Na vexatória reunião de abril de 2020 o coiso inelegível gritou que tinha um sistema particular de informações, a Gestapo do Bolsonaro. (veja o vídeo… pic.twitter.com/D30FWWADWX — Nilto Tatto 🍀 na reconstrução do Brasil 🇧🇷 (@NiltoTatto) January 25, 2024

