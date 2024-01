Políticos e internautas prestam solidariedade ao Padre Júlio Lancellotti

Apoie o 247

247 - Políticos e internautas prestaram solidariedade ao Padre Júlio Lancellotti, após a Arquidiocese de São Paulo arquivar uma investigação contra o religioso, alvo de parlamentares da direita no estado.

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), e o vereador Rubinho Nunes, do mesmo partido, entregaram um vídeo para a entidade e tentando associa, sem provas, o padre a um suposto conteúdo sexual na gravação. Vereadores da capital querem instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e apurar supostas irregularidades no trabalho de ajuda a pessoas em situação de rua.

O chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que o padre é "um verdadeiro exemplo do que é ser cristão". "Que Deus proteja o padre da perseguição dos falsos profetas, que, mesmo sabendo que o diabo é o pai da mentira, apostam nela para colocar dúvida onde existe fé e trabalho".

"Mentira tem perna curta", escreveu o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. "Vídeo que circulou caluniando o @pejulio é fake. E a Arquidiocese de São Paulo arquivou as denúncias contra o Padre Júlio por falta de fundamento".

O deputado federal Nilton Tatto (PT-SP) reforçou que a Arquidiocese "não encontrou autenticidade no vídeo enviado como prova". "O mesmo vídeo que em 2020 foi utilizado por Arthur do Val, integrante do MBL conhecido como Mamãe Falei".

Sabíamos que esse dia ia chegar e ele chegou: a Arquidiocese de São Paulo arquivou as denúncias contra o @pejulio, um verdadeiro exemplo do que é ser cristão. Que Deus proteja o padre da perseguição dos falsos profetas, que, mesmo sabendo que o diabo é o pai da mentira, apostam… pic.twitter.com/YCgDe61WZc
January 24, 2024

Mentira tem perna curta. Vídeo que circulou caluniando o @pejulio é fake. E a Arquidiocese de São Paulo arquivou as denúncias contra o Padre Júlio por falta de fundamento.
January 24, 2024

Arquidiocese de SP arquiva investigação sobre padre Júlio Lancellotti, pois não encontrou autenticidade no vídeo enviado como prova. O mesmo vídeo que em 2020 foi utilizado por Arthur do Val, integrante do MBL conhecido como Mamãe Falei pic.twitter.com/WZJY9JlJQ9
January 24, 2024

A Arquidiocese arquivou investigação contra o pe. Júlio por falta de materialidade. Com a polícia, será igual. Mas nada disso importa. O que eles queriam era abalar a imagem dele, e conseguiram. Solução? É preciso ir atrás e punir quem promoveu esse assassinato de reputação.
January 24, 2024

NOTA DA ARQUIDIOCESE!



Arquidiocese de São Paulo acaba de se pronunciar e acredito que os que vêm atacando de forma covarde e organizada vão começar a responder.

January 23, 2024

