Políticos pedem a prisão de Bolsonaro e Estado de Sítio fica entre os assuntos mais comentados nas redes

247 - Políticos e internautas cobraram a prisão de Jair Bolsonaro (PL) após a Polícia Federal (PF) iniciar uma operação para investigar e punir pessoas envolvidas em uma tentativa de golpe no Brasil. "Bolsonaro tem que ser preso", escreveu o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) na rede social X, antigo Twitter. "Não dá mais para negar! Bolsonaro é o chefe da quadrilha golpista", afirmou o deputado federal Ivan Valente (Psol-SP).

A tentativa de golpe previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro. >>> Documento golpista encontrado na sede do PL estava na sala de Bolsonaro

Ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira.

URGENTE! A Polícia Federal encontrou na sede do PL, o partido de Bolsonaro, um esboço de discurso propondo "Estado de Sítio". O documento usa expressões comuns ao ex-presidente, como "dentro das quatro linhas". NÃO DÁ MAIS PARA NEGAR!! Bolsonaro é o chefe da quadrilha golpista.

