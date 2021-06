Pondé apanha nas redes após culpar o PT pela destruição do Brasil por Bolsonaro

Colunista que se apresenta como filósofo responsabiliza o Partido dos Trabalhadores, vítima do golpe de 2016, pela ascensão do fascismo no Brasil edit

247 – O filósofo de botequim Luiz Felipe Pondé hoje aparece com destaque nas redes sociais por ter feito uma postagem estúpida, responsabilizando o Partido dos Trabalhadores pela destruição do Brasil por Jair Bolsonaro. "Bolsonaro está comprando as polícias como Chávez fez na Venezuela e o legislativo e o STF estão deixando. Vão dividir a grana entre eles e nos ferrar . Este é o país que o PT nos legou", escreveu em seu twitter .

A ascensão do fascismo no Brasil é resultado do golpe de 2016, que derrubou a ex-presidente Dilma Rousseff com discursos de ódio e fake news. Pondé um dos co-responsáveis pela destruição do País.

