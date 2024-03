População comemora e "Pibão do Lula" fica entre os assuntos mais comentados nas redes

Apoie o 247

247 - Internautas destacaram os números positivos da economia. Na rede social X, antigo Twitter, as expressões "Efeito Lula" e "Pibão do Lula" chegaram à seção Assuntos do Momento. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) nacional cresceu 2,9% no ano passado. No trimestre encerrado em janeiro, o rendimento médio real dos trabalhadores chegou a 3.078 reais, uma alta de 1,6% na comparação trimestral e de 3,8% no ano. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,6%, menor percentual desde 2015.

O senador Humberto Costa (PT-PE) comentou sobre o assunto. "O governo Lula segue superando as expectativas do mercado, que agora prevê PIB maior e inflação menor. É o efeito Lula". >>> Brasil volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo após alta do PIB acima do esperado

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) afirmou que "efeito Lula ataca novamente!". "O alvo foi a renda domiciliar per capita. Segundo o IBGE, a renda dos lares brasileiros, em 2023, aumentou 16,7% em comparação ao período anterior. Dúvida sincera: ainda tem desavisado achando que é sorte?".

Outra pessoa escreveu: "bolsonaristas querem tirar o mérito de Lula pelo PIB de 2,9%. Estão dizendo que o crescimento é mérito do agronegócio e não do Lula. Eles só esquecem de dizer que o agro só cresceu graças ao valor recorde de R$ 364,22 bilhões que Lula destinou ao Plano Safra".

O governo Lula segue superando as expectativas do mercado, que agora prevê PIB maior e inflação menor. É o efeito Lula! pic.twitter.com/RMGDG5e6zV — Humberto Costa (@senadorhumberto) February 27, 2024





E o efeito Lula ataca novamente! Dessa vez, o alvo foi a renda domiciliar per capita. Segundo o IBGE, a renda dos lares brasileiros, em 2023, aumentou 16,7% em comparação ao período anterior. Dúvida sincera: ainda tem desavisado achando que é sorte? 🤔 — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) February 29, 2024

Bolsonaristas querem tirar o mérito de Lula pelo PIB de 2,9%. Estão dizendo que o crescimento é mérito do agronegócio e não do Lula. Eles só esquecem de dizer que o agro só cresceu graças ao valor recorde de R$364,22 bilhões que Lula destinou ao Plano Safra



PIBÃO DO LULA pic.twitter.com/JfE9cW2GPy — Thiago Bagatin (@ThiagoBagatin) March 1, 2024

