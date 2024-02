População detona a Transparência Internacional e faz cobranças: "quando haverá a mea culpa da grande mídia brasileira?"

Apoie o 247

247 - Internautas destacaram a gravidade do conluio entre a ONG estrangeira Transparência Internacional (TI) e a Operação Lava Jato, que tinha o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) como juiz e procurador em primeira instância jurídica, respectivamente.

Perfis nas redes sociais cobraram autocrítica da imprensa tradicional. "A casa caiu", afirmou o deputado estadual Padre João (PT-MG). "Corrupção é da ONG Transparência Internacional e da Lava Jato. Quando haverá a mea culpa da grande mídia brasileira?".

Outra pessoa escreveu: "atenção, tá cada dia mais engraçado ver o pânico dos jornalistas da grande mídia agora que Toffoli vai abrir a caixa-preta e desvendar quem recebeu dinheiro público via Transparência Internacional pra apoiar a Lava Jato".

Um perfil destacou a influência da ONG na política brasileira. "A Transparência Internacional, financiada com recursos do governo dos EUA, fez campanha aberta pela prisão de @LulaOficial e pelo impeachment de @dilmabr, com direito a imagem do boneco de Lula como presidiário (antes de qualquer condenação) na frente do portão de Brandemburgo".

O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli determinou investigação sobre a atuação da Transparência Internacional (TI) no Brasil, onde a entidade fez um conluio com a Operação Lava Jato, que tinha o ex-parlamentar como procurador do Ministério Público Federal (MPF-PR).

De acordo com informações publicadas em 4 de agosto pelo Consultor Jurídico, a ONG estrangeira "tentou ser sócia dos lavajatistas no desvio e apropriação de fundos totalizando R$ 4,8 bilhões oriundos de acordos de leniência firmados com a Petrobrás e a JBS".

A casa caiu. Corrupção é da ONG Transparência Internacional e da Lava Jato. Quando haverá a mea culpa da grande mídia brasileira? #TransparenciaInternacional #LavaJato #Brasil #STF pic.twitter.com/O6jpBYfdkQ — Padre João (@dep_padrejoao) February 7, 2024

ATENÇÃO, tá cada dia mais engraçado ver o PÂNICO dos jornalistas da grande mídia agora que Toffoli vai abrir a caixa-preta e desvendar quem recebeu dinheiro público via Transparência Internacional pra apoiar a Lava Jato.



Jornalistas contratados a peso de ouro pra palestras,… pic.twitter.com/gGxesXAOxi — Thiago dos Reis 🇧🇷 (@ThiagoResiste) February 7, 2024

A Transparência Internacional, financiada com recursos do governo dos EUA, fez campanha aberta pela prisão de @LulaOficial e pelo impeachment de @dilmabr, com direito a imagem do boneco de Lula como presidiário (antes de qualquer condenação) na frente do portão de Brandemburgo. pic.twitter.com/ODl5sBlhpy — Rogério Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) February 6, 2024

