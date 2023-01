Popularidade de Bolsonaro afunda após ele liderar ataques terroristas em Brasília

Índice de Popularidade Digital (IPD) aponta que Jair Bolsonaro registrou 21 pontos no indicador, que varia de 0 a 100. É sua pior marca nos últimos quatro anos edit

247 - A popularidade de Jair Bolsonaro (PL) na internet alcançou o menor nível em quatro anos na segunda-feira (9), após os atos terroristas promovidos por seus apoiadores em Brasília, no domingo (8). De acordo com a Folha de S. Paulo, Índice de Popularidade Digital (IPD), calculado pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest, Bolsonaro registrou 21 pontos no indicador, que varia de 0 a 100. Segundo a reportagem, a pesquisa sinaliza “um racha na base bolsonarista e incerteza sobre o potencial mobilizador” de Bolsonaro.

Ainda conforme o levantamento, “no sábado (7), antes da ação dos vândalos, seu desempenho estava na casa dos 40 pontos. O saldo dos atos de terrorismo na capital federal foi, portanto, negativo para o ex-mandatário em um terreno que lhe é caro, o virtual. O pico da popularidade do então presidente foi em 7 de outubro, entre o primeiro e o segundo turno, quando chegou a 88,1 pontos —melhor performance desde que o índice passou a ser diário, em janeiro de 2019”.

"O IPD mostra que, se o objetivo das manifestações era atingir a popularidade e a governabilidade do presidente Lula, o que aconteceu, na verdade, foi que os atos atingiram a credibilidade do bolsonarismo, dificultando o trabalho da oposição, já que ela está sendo associada àqueles eventos", disse o diretor da Quaest e professor de métodos quantitativos da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), Felipe Nunes.

Ainda segundo Nunes, o IPD aponta a existência de um “racha” na base bolsonarista e mostra que Bolsonaro, ao ter seu nome associado aos atos terroristas do último domingo, “acaba prejudicado na seara digital".

