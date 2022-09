'Por isso existe voto envergonhado em Lula', diz Cynara Menezes após sindicato vetar João Gomes

O artista não conseguiu fazer um show no Maranhão após demonstrar ser contra a reeleição de Jair Bolsonaro quando se apresentou no Rock in Rio edit

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Cynara Menezes criticou nesta terça-feira (13) pelo Twitter a decisão do Sindicato Rural de Imperatriz, no Maranhão, após a entidade proibir um show do cantor João Gomes na cidade. No último final de semana, em apresentação no Rock in Rio, o artista demonstrou ser contra a reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

"É por essas e outras que existe 'voto envergonhado' em Lula, porque a pessoa que declara que vota em Lula é perseguida", escreveu a jornalista no Twitter.

A pesquisa Ipec, divulgada nessa segunda-feira (12), mostrou que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence em primeiro turno, com 51% dos votos válidos. Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 35% e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) em terceiro, com 8%.

Os votos do ex-presidente em residências em que ao menos um recebe auxílio do governo aumentaram cinco pontos.

No segundo turno, o petista venceria Bolsonaro por mais de 15 pontos percentuais de diferença.

é por essas e outras que existe "voto envergonhado" em lula, porque a pessoa que declara que vota em lula é perseguidahttps://t.co/R9FyCbRdQy — cynara menezes (@cynaramenezes) September 13, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.