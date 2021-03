Porchat: "cocô aduba, Bolsonaro nem isso"

247 - O comedidamente Fábio Porchat foi questionado por um internauta no Instagram se ele votaria em um saco de cimento ou em Jair Bolsonaro. O apresentador destacou “que o cimento constrói casas, cocô aduba, mas Bolsonaro nem isso”.

Na resposta, Porchat também ressaltou que Bolsonaro promove mortes.

Não é a primeira vez que o comediante critica Bolsonaro. Com frequência, Porchat grava vídeos explicando a urgência do impeachment do extremista.

