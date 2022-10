Porta-voz do 20º Congresso Nacional do PCCh atenderá à imprensa no dia 15 de outubro

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O porta-voz do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) atenderá aos veículos de comunicação na tarde do dia 15 de outubro no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

A coletiva de imprensa paralela acontecerá no 3º andar do Hotel Nikko New Century Beijing. Todos os jornalistas são bem-vindos a se inscreverem para a participação.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.