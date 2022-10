Porta-voz do MRE chinês destaca artigo de jornalista do Brasil 247

Hua Chunying tuitou o link do artigo publicado originalmente no Diário do Povo edit

247 - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Hua Chunying compartilhou em suas redes sociais um artigo do jornalista do Brasil 247 Leonardo Sobreira, publicado no portal e originalmente no Diário do Povo, o periódico oficial do Partido Comunista da China.

O artigo, intitulado ‘20º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês se aproxima após ‘década gloriosa’’, descreve os logros econômicos, sociais e ambientais da administração Xi Jinping. Também salienta que o Congresso que se aproxima ocorrerá em meio a uma grande pressão ocidental pelo isolamento geopolítico de Pequim.

Destacando o trecho final ‘na última década, (o PCCh) demonstrou capacidade de intensificar o ímpeto do objetivo histórico do rejuvenescimento nacional da China’, Hua tuitou o link do artigo.

"Over the past decade, the CPC has demonstrated the ability to intensify the momentum of the historic goal of China 's national rejuvenation." -- Brazilian journalist Leonardo Sobreira #ThisIsCPC https://t.co/fYnrxdSzzV pic.twitter.com/d1n4mAQS5K — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) October 13, 2022

Leonardo está atualmente em Pequim e cobrirá o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, representando o Brasil junto a jornalista Iara Vidal, da Revista Fórum, a convite da Associação de Diplomacia Pública da China. O planejamento foi feito pelo Centro Internacional de Comunicação e Imprensa da China, que, neste ano, reuniu 90 profissionais de países da América Latina e Caribe, África, Ásia, Oriente Médio, Leste Europeu e Oceania. Esses jornalistas formarão o grosso da cobertura internacional do 20º Congresso e oferecerão uma visão objetiva e relevante ao Sul Global sobre o evento mais importante da vida política chinesa.

