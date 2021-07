Portal on-line fecha as portas e dá calote em 20 jornalistas

De São Paulo, Diário Popular pretendia expandir a atuação para o Distrito Federal, mas sequências de atraso fizeram com que profissionais cobrassem direitos. Alguns realizaram mudanças de outras cidades para Brasília com o intuito de aderir ao novo jornal edit

Portal Metrópoles - A chance de integrar a equipe de um veículo de comunicação que prometia ser “um dos maiores do Distrito Federal” levou pelo menos 20 profissionais, grande parte jornalistas, a sofrer calote de no mínimo dois meses de trabalho. Alguns realizaram mudanças de outras cidades para Brasília com o intuito de aderir ao novo jornal.

A proposta era de estrear a versão local do paulista Diário Popular IPTV no fim de julho, contudo as constantes faltas de pagamento pelos serviços prestados acabaram esvaziando o objetivo do projeto empresarial. O Metrópoles ouviu pelo menos cinco pessoas que relataram estar sem o pagamento e, além disso, com dívidas criadas após o ingresso na empreitada.

O grupo pertence ao empresário Ronaldo Batista Santos, de São Paulo, que convocou uma equipe para criar um site com vídeos em streaming, podcasts, colunas escritas, matérias e reportagens. A ideia seria avançar para rádio e, em seguida, para a TV a cabo. Apesar da dedicação desde o mês de maio, nada saiu do papel. Há a promessa de quitação das dívidas na próxima terça-feira (27/7).

Com 64 anos, o jornalista Fausto José lembra com detalhes de quando teve o nome referendado para integrar o expediente do periódico, embora se considere “com idade avançada”.

“Eu sou o mais velho do grupo, imagine! E fiquei completamente encantado. E por quê? Aos 64 anos, sendo negro e ter sido convidado para um grupo que me recepcionou com tanto carinho e respeito… Há uma concepção natural de que você está fora do mercado, seja pela idade ou pela cor. Mas por um momento pensei em estar de volta, só que não foi bem assim”, inicia.

Morador do Guará, o comunicador conta que, a princípio, seria responsável por apresentar noticiários diários, além de um programa semanal. Empolgado com a possibilidade, trabalhou pouco mais da metade de maio, o mês de junho, investiu em equipamentos (como smartphone e notebook modernos), mas não viu recompensa. Apenas de serviços prestados, Fausto calcula pendência de cerca de R$ 16 mil.

