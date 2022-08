'Posse de Moraes mostrou que Bolsonaro não tem condições de tentar um golpe', diz Malu Gaspar

Apoie o 247

247 - A jornalista Malu Gaspar afirma, em sua coluna no jornal O Globo, que a cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), marcada pela defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro, foi “uma demonstração prática e didática” de que Jair Bolsonaro (PL) não terá condições de tentar um golpe no dia 7 de Setembro “porque não há a menor condição política ou institucional para isso”.

Para ela, “nada impede que Bolsonaro use o 7 de setembro para atacar as urnas eletrônicas ou o sistema eleitoral, se ele realmente quiser. Afinal, desde que a campanha começou, o presidente tem se rebelado contra todos os conselhos para esquecer esse assunto — dos marqueteiros, do Centrão e até de aliados fiéis e insuspeitos”.

“Mas, na correlação de forças entre Xandão e Bolsonaro, está claro quem é mais forte hoje. O presidente já disse mais de uma vez que tem medo de ser preso após deixar o cargo. Além de ser o relator dos inquéritos das fake news e das milícias digitais, Moraes é também quem dará o parecer sobre o registro da candidatura à reeleição. E, como se não bastasse, acaba de assumir o comando da própria Corte eleitoral”, observa.

“Para além do apoio incontestável do establishment político ao sistema eleitoral, a impressionante demonstração de poder operada por Moraes a menos de dois meses da eleição é também consequência dessas circunstâncias”, avalia.

Ainda segundo a jornalista, “no duelo do faroeste eleitoral armado por Xandão, Bolsonaro se viu rendido em praça pública. Ainda que os próximos meses sejam tumultuados, o importante é que não vai ter golpe. Quem sabe agora o país comece a fazer algum debate sobre os temas que interessam de verdade à população”.

