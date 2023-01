"Posse do Lula foi a verdadeira independência do Brasil", diz Hildegard Angel

Apoie o 247

247 - A jornalista Hildegard Angel, em participação na TV 247 neste domingo (8), rasgou elogios à cerimônia de posse do presidente Lula (PT) na Presidência da República. Para ela, o evento mostrou o Brasil "raiz" e representou "a verdadeira independência" brasileira.

"É a nova face brasileira. É o Brasil terno, agradecido. É o momento em que o Brasil se conforma e se convence de que ele tem que ser brasileiro. Ele deve abrir mão de ser Brasil colônia. Ser Brasil colônia não é apenas ser dirigido pelos estrangeiros. Ser Brasil colônia é o povo pensar de acordo com o estrangeiro. Essa coisa brasileira, de você poder assumir o que você é, a sua simplicidade, poder assumir o lado singelo nosso e ver beleza nisso... O brasileiro, com aquela coisa de complexo de vira-lata, só via beleza no que era dos outros, no que era glamourizado. Ali, o Lula pisou com o pé firme no Brasil. Não só no Nordeste, mas no Brasil raiz, na nossa história, nos massacres que nós sofremos e que nós perpetramos", declarou.

Os próximos quatros anos, indicou Hildegard, deverão ser de reencontro do Brasil consigo mesmo. "Vamos iniciar essa fase do resgate e também do júbilo de ser brasileiro, mas de ser o brasileiro como ele é. Acho que isso é um legado sem preço que o Lula está deixando para o Brasil. Essa posse foi esse legado. A posse do Lula foi a verdadeira independência do Brasil, porque não existe independência se não há independência cultural. A posse foi a independência cultural do Brasil".

