Post no LinkedIn de executivo marcando entrevista aos domingos viraliza e gera revolta nas redes

247 - Um texto publicado na rede social corporativa LinkedIn pelo CEO e fundador de uma startup, Diego Vargas Ortiz, viralizou nas redes sociais por relatar que a candidata a uma vaga se recusou a fazer entrevista de emprego em um domingo.

No post, o executivo diz que “quem pode se dar o prazer de recusar emprego durante a pandemia” está “acomodado”. “Eu não sei quem foi o guru multimilionário que recomendou que as pessoas reservassem 2/7 dos seus dias para não se dedicarem ao seu crescimento pessoal e profissional”, diz Diego.

“É o que falo: vocês acham Instagram tóxico é porque não viram o LinkedIn”, escreveu uma internauta identificada como “Jess”. “Cansada de CEO de startup que acha que tá fazendo favores pros empregados”, completou em outro post no Twitter.

Confira a íntegra do texto:

