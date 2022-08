Postagens antibolsonaristas dominaram o Twitter durante o debate entre os candidatos ao Planalto

Apoie o 247

247 - Uma análise elaborada pelo coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura (Labic) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Fábio Malini, aponta que as postagens de antibolsonaristas no Twitter registraram um movimento de tráfego superior ao da bolha dos que apoiam a reeleição de Jair Bolsonaro (PL). O monitoramento, exibido no domingo (28) pela Band, contabilizou 680 mil tuítes postados por 244.827 usuários.

Segundo o levantamento, as postagens anti bolsonaristas somaram 43% das mensagens sobre o debate, contra 15% dos apoiadores do atual ocupante do Palácio do Planalto. As demais interações (42%) foram feitas fora das bolhas vinculadas aos candidatos.

“O estudo monitorou termos, hashtags e usuários que tuitaram durante o debate que reuniu, além de Bolsonaro, os seguintes candidatos: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe Dávila (Novo)”, ressalta reportagem da BBC Brasil.

Para Malini, “o cenário do Twitter brasileiro mostra um crescimento do sentimento antibolsonarista, mas as figuras que ganham proeminência fazem parte do chamado mainstream da política tradicional. Acaba que o Twitter se tornou uma grande bolha política".

