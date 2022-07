'Precisamos saber se o capital está a favor ou contra a democracia', diz Reinaldo Azevedo

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo afirma, em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo, que “é preciso ir às ruas em defesa da democracia” em função dos seguidos ataques feitos por Jair Bolsonaro e seus seguidores, incluindo parte das Forças Armadas. “É preciso ir às ruas para defender a democracia. Ou a irracionalidade truculenta vai se impor sobre a ordem democrática”, afirma.

Ainda segundo ele, “veículos de comunicação e suas respectivas associações de classe, como ANJ e Abert, já deveriam ter feito soar o alarme. Em uníssono. Assim como as entidades que representam as empresas do setor produtivo, as de serviço e as do mercado financeiro”.

“Não basta que sindicatos de trabalhadores, coletivos, ONGs e partidos de oposição repudiem a intervenção golpista. Precisamos saber se o capital, no Brasil, considera a democracia um valor universal e inegociável ou se está disposto a piscar para o caos”, completa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE