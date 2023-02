Prefeito de São Sebastião bate-boca com jornalistas da Band ao vivo ao negar eficácia de sirenes que anunciam desastres (vídeo)

Felipe Augusto (PSDB) ficou irritado e promoveu uma briga ao vivo com os jornalistas edit

247 - O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), cidade que sofre com destruição e mortes após intensas chuvas, bateu boca ao vivo na manhã desta quinta-feira (23) com jornalistas da BandNews, ao negar a negar eficácia de sirenes que anunciam grandes desastres naturais.

Mesmo após os jornalistas explicarem que tal procedimento salva vidas e que já é realidade em várias regiões afetadas por catástrofes, o prefeito insistiu, irritado, que o método não possui resultado concreto para conter as mortes.

>>> Sobe para 49 o número de mortos em decorrência das chuvas no litoral de São Paulo

Luiz Megale insistiu no tema: “pessoas foram acordadas com água nas costas, como o senhor insiste em dizer que as sirenes não poderiam salvar vidas?”.

O prefeito tucano retrucou: “Estamos trabalhando sem parar e você me vem falar de sirene?”

O bate-boca terminou após Megale cortar a transmissão do prefeito.

