Presidente da Embratur tenta justificar por que partido de Bolsonaro ainda não foi lançado: 'vai sair'

Gilson Machado justificou o fiasco da Aliança pelo Brasil não ter conseguido assinaturas suficientes pela pandemia "bíblica" do coronavírus e, desesperado, procurou motivar a militância bolsonarista

247 - Ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o presidente da Embratur, Gilson Machado, tentou justificar porque o partido de Jair Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, ainda não saiu, em mensagem motivacional publicada em vídeo no Twitter do deputado.

Ele justificou o fiasco do partido não ter conseguido assinaturas suficientes pela pandemia “bíblica” do coronavírus.

“Essa semana, os jornais falaram que a Aliança não vai sair, que está com poucas assinaturas… Todo mundo sabe que estamos tendo um problema com a pandemia bíblica que o Brasil está passando”, destacou.

A falta de assinaturas para oficializar o partido levou o clã Bolsonaro a se filiar em outros partidos para concorrer às eleições, como o Republicanos, de Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro.

Machado, porém, procurou motivar a militância bolsonarista: “não desanime, isso só faz nos fortalecer”. O deputado Eduardo Bolsonaro adicionou: “essa mensagem aqui, além de trazer confiança, é também para não cair em determinados enredos de uma parte da imprensa”.

"É lógico que tem a dificuldade da pandemia, mas ainda temos tempo para vencer isso. As burocracias são grandes”, reforçou o deputado. “Aguardem, confiem e estimulem os outros a se filiar”, concluiu.

Eu acredito no Aliança @somosalianca .



*Vídeo com o Presidente da Embratur coordenador nordestino @gilsonmachadont . pic.twitter.com/agUvBMPcBH — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 15, 2020

