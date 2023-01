Presidente das Filipinas concede entrevista exclusiva ao Centro de Mídia da China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente das Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., que é o primeiro chefe de Estado a visitar a China em 2023, concedeu recentemente uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Marcos declarou que de 1974 a 2023, ele testemunhou um grande progresso da China. Em 1974, a China era um país agrícola, mas agora é um forte país na economia com conquistas extraordinárias.

Todos os países do mundo, incluindo a China, estão saindo dos impactos da pandemia. Na era pós-pandemia, o estabelecimento das parcerias contribuirá para a estabilidade global. Esta visita fornece uma oportunidade para a China e as Filipinas fortalecerem ainda mais as relações bilaterais. Mesmo com as dificuldades e divergências na questão do Mar do Sul da China, os dois países continuam sendo bons amigos. Para tratar das divergências, os bons amigos vão enfrentar diretamente os problemas e resolvê-los por meio de negociações para encontrar uma solução de benefício recíproco.

As políticas diplomáticas das Filipinas são simples, disse Marcos. “Insistimos nas políticas externas de paz e nos guiamos pelo interesse nacional. Isso determina que não estaremos envolvidos no modo antigo da Guerra Fria”, acrescentou.

Durante a visita de Marcos à China, os dois países assinaram uma série de acordos de parcerias, envolvendo os setores de agricultura, energia renovável e tradicional, turismo, investimento contínuo da China nas Filipinas, infraestrutura, comércio e outros. “Essas áreas de cooperação são importantes para todos os países. A agricultura é uma prioridade, porque fomos muito afetados pelas crises de oferta e preço de alimentos. A China já forneceu a ajuda e teremos mais intercâmbios no setor agrícola”, disse Marcos.

