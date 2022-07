"Presidente de Portugal deixou uma lição a Bolsonaro", diz Elio Gaspari

Grosseiramente, Bolsonaro desmarcou um almoço para o qual havia convidado Rebelo porque o português também quis se encontrar com Lula edit

247 - Em artigo na Folha de S. Paulo nesta quarta-feira (6), o jornalista Elio Gaspari afirma que o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, "deixou uma lição" a Jair Bolsonaro (PL). O português veio ao Brasil e foi vítima de uma grosseria por parte de Bolsonaro, que cancelou um almoço para o qual havia convidado o mandatário europeu porque este quis também se encontrar com o ex-presidente Lula (PT).

"Rebelo levou a canelada na esportiva dos políticos europeus experientes. Soltou um 'ninguém morre', foi à praia, visitou a Bienal do Livro (onde Bolsonaro nunca pôs os pés) e deixou escapar que Portugal vem negociando com Pindorama um novo visto de trabalho para brasileiros. A diplomacia da canelada vive a serviço do nada", diz o jornalista.

Rebelo, destaca Gaspari, "aproveitou para enaltecer a nova onda de brasileiros que migram para Portugal, alguns em busca de trabalho e muitos em busca da nacionalidade, com suas vantagens tributárias".

"Referindo-se ao novo visto de trabalho, Rebelo deu uma boa notícia para milhares de pessoas, coisa que Brasília deixou de produzir", conclui.

