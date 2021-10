Presidente do Comitê Olímpico Internacional felicita mídia chinesa por lançamento do canal olímpico

Apoie o 247

247 - A Rádio Internacional da China publica a carta de felicitações enviada à mídia chinesa pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional congratulando-se com o lançamento do canal olímpico do Centro de Mídia da China

"Hoje estamos comemorando um momento muito especial na parceria de longa data entre a comunidade olímpica e a China. Ao lançar o canal olímpico CMG-CCTV, estamos levando nossa excelente cooperação para o próximo nível, portanto, aceite meus sinceros parabéns por este marco histórico", escreve Thomas Bach.

"Por muitas décadas, CMG e CCTV têm sido parceiros de transmissão de valor inestimável, levando a magia dos Jogos Olímpicos a milhões de chineses.

Fundamentado nessa base sólida, o lançamento do canal olímpico significa que agora os fãs olímpicos chineses podem se envolver com seus esportes, atletas e histórias olímpicas favoritas durante todo o ano, 24 horas por dia.

O canal olímpico promoverá o espírito olímpico na China por meio de novos formatos digitais atraentes: filmes originais, eventos ao vivo, dezenas de milhares de conteúdos e muito mais - alcançando assim uma nova geração de público e espectadores.

Este lançamento chega no momento perfeito, enquanto Pequim se prepara para fazer história como a primeira cidade a sediar as edições de verão e inverno dos Jogos Olímpicos.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim de 2022 estão dando vida à visão da China de envolver 300 milhões de pessoas nos esportes de inverno. Com o canal olímpico, os fãs na China agora possuem mais oportunidades do que nunca de compartilhar essa paixão pelo esporte e vivenciar a magia olímpica com uma qualidade sem precedentes, aproximando-os mais do que nunca dos atletas, compartilhando suas emoções e suas jornadas inspiradoras.

Enquanto os melhores atletas de esportes de inverno do mundo se preparam para os inesquecíveis Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing de 2022, estamos muito contentes que o canal olímpico possa desempenhar seu papel na escrita deste próximo capítulo da grande história do esporte da China.

E é nesse espírito olímpico que desejo todas as minhas felicitações mais uma vez, e esperamos aprofundar nossa amizade e cooperação nos próximos anos".