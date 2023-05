Presidente do Comitê Olímpico Internacional visita Grupo de Mídia da China

Thomas Bach trocou opiniões com o presidente do CMG, Shen Haixiong, sobre a transmissão e cobertura dos jogos olímpicos edit

Rádio Internacional da China - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, visitou nesse sábado (6) o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), sediado em Beijing.

Bach trocou opiniões com o presidente do CMG, Shen Haixiong, sobre a transmissão e cobertura dos jogos olímpicos, a pesquisa, desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, bem como a divulgação da cultura olímpica. Os dois presidentes também testemunharam a cerimônia de assinatura que torna o CMG a principal retransmissora das Olimpíadas de Paris.

O principal dirigente do COI afirmou que o CMG obteve novos recordes, um após outro na transmissão dos jogos e ganhou cinco Prêmios Olímpicos de Ouro conferidos pelo COI, fato que demonstra o charme infinito dos esportes olímpicos, assim como as forças de liderança internacional do CMG na transmissão esportiva.

Shen Haixiong, que também é vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), afirmou que o CMG espera aprofundar as cooperações com o COI na aceleração da inovação tecnológica, na pesquisa e no desenvolvimento de jogos de e-sports, na construção do canal olímpico e na atração do público jovem, bem como na transmissão do esporte e da cultura olímpica.

