Presidente do Grupo de Mídia da China destaca realizações do país e cooperação com o exterior em Mensagem de Ano Novo

Rádio Internacional da China - Neste dia 1º de janeiro de 2022, o presidente do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Shen Haixiong, proferiu um discurso de ano novo para audiências no exterior através da China Global Television Network (CGTN), da Rádio Internacional da China e da Internet. Leia a íntegra.

“Caros amigos,

O mundo está iluminado pelo sol do Ano Novo de 2022. Conforme o calendário lunar chinês, este ano será o ano do tigre. Aqui de Pequim, desejo a vocês um Ano Novo do Tigre com muita felicidade e vitalidade!

Em 2021, o Partido Comunista da China (PCCh) celebrou seu 100º aniversário. De pouco mais de 50 membros há um século, até mais de 90 milhões de militantes hoje em dia, o PCCh liderou o povo chinês a criar um grande milagre no país. Na nova era, sob a liderança do presidente Xi Jinping, o país com uma população de 1,4 bilhão de pessoas concluiu a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos e erradicou historicamente a pobreza absoluta, problema que assolou a nação chinesa por milênios. Como um gravador fiel da grande era, neste ano, o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) produziu meticulosamente muitas obras de alta qualidade, como “Pela Nova China”, “Livrar-se da Pobreza” e “Sociedade Moderadamente Próspera para o Povo”, entre outras, deixando uma grande biografia de vídeo para a jornada de luta do PCCh e do povo chinês e desvendando à comunidade internacional o “gene intrínseco” do Partido para cem anos de sucesso.

Um mês atrás, pela passagem do 80º aniversário dos serviços da radiodifusão para o exterior, o presidente Xi Jinping nos enviou uma mensagem de congratulações e nos encorajou a contar da melhor forma possível as histórias da China, transmitir da melhor maneira a voz da China e se esforçar por estabelecer um novo tipo de meio de comunicação dominante de primeira classe mundial com forte capacidade de inspirar, comunicar e influenciar. Estamos trabalhando com todos os esforços para atingir esse objetivo!

Um antigo sábio chinês dizia: "As dificuldades e adversidades o tornarão grande." Impactado por mudanças e a pandemia sem precedentes, o mundo de hoje não está tranquilo, porém, a nossa busca pela paz, desenvolvimento e felicidade nunca parou. Os programas do CMG, como “A China em Histórias”, “A China nos Clássicos” e “Concurso de Nomes Geográficos da China” registram a longa e profunda história do país, bem como a vida feliz e real dos chineses. “Parques Nacionais”, “O Olímpico na Arte” e outros programas refletem uma China bela e saudável. A transmissão ao vivo da aula a bordo da Estação Espacial da China iluminou os sonhos de muitos jovens e adolescentes de conhecer o universo e a transmissão ao vivo de mais de 7.000 horas sobre a viagem de 16 elefantes do norte ao sul do país atraiu grande atenção do público de todo o mundo.

Reportar a verdade é a regra básica do jornalismo de todo o mundo. No ano passado, persistimos em divulgar a justiça e a equidade com fatos. Perante o falso ranking de combate à pandemia, realizamos três rodadas de enquetes entre mais de 100 milhões de internautas de todo o planeta para esclarecer a verdade e distinguir o certo do errado. No Afeganistão, repórteres do CMG revelaram com suas câmeras as cenas sombrias de certo país abusando da força e provocando mortes. Vamos continuar persistindo nas nossas responsabilidades profissionais para procurar sempre a verdade. Esperamos que nossos colegas ocidentais possam também valorizar a reputação da mídia, fazendo com que a verdade substitua interesses políticos, a discriminação racial e o preconceito ideológico, a fim de estabelecer em conjunto um ambiente de opinião pública internacional objetivo, justo, positivo e saudável.

Montanhas e mares não podem separar os amigos com a mesma aspiração. De um ano para cá, o “círculo de amigos” do CMG vem se ampliando cada vez mais. Trocamos mais de 600 mensagens ou cartas e realizamos mais de 20 encontros ou videoconferências com colegas e amigos estrangeiros. Criamos conjuntamente um mecanismo de cooperação diversificado, abrangente e de igualdade e confiança mútua. Os intercâmbios francos serviam como ponte de confiança e as mensagens e cartas com entusiasmo nos incentivaram muito. Obrigado pela confiança!

Estamos numa era em que “nada é impossível”, abraçando a revolução da mídia com a ideia de que "elefante também pode aprender dança de rua". Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizamos com sucesso a primeira transmissão ao vivo do mundo em ultra-alta definição de 4K de eventos olímpicos. O primeiro canal olímpico de ultra-alta definição do mundo lançado pelo CMG há três meses já atraiu um público de mais de 400 milhões de pessoas. Daqui a 30 dias, a chama olímpica será acesa mais uma vez em Pequim durante o Festival da Primavera da China. Com o suporte de tecnologias de 5G, inteligência artificial e ultra-alta definição 4k/8k, o CMG realizará transmissões ao vivo no trem de alta velocidade entre Pequim e Zhangjiakou, sendo também a primeira do mundo. Acolhemos os colegas de todo o mundo para reportar uma espetacular, maravilhosa e extraordinária olimpíada de inverno de Pequim.

O ano do tigre está chegando acompanhado pela primavera. Neste ano, o PCCh convocará seu 20º Congresso Nacional para traçar um plano de metas para o futuro da China. Vamos continuar trabalhando sinceramente com o espírito de procurar sempre o melhor para fazer mais programas excelentes, a fim de mostrar uma China com vigor infinito para a comunidade internacional a partir de múltiplas perspectivas e contribuir com todas as nossas forças para a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

Mais uma vez, os melhores votos para vocês e para o mundo”!

